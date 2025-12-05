Alfonso Arús, tras ver la "austera" decoración de Navidad de la familia real: "¿Qué hacemos con seis guirnaldas?"

Tatiana Arús enseña las nuevas imágenes de la princesa Leonor durante la visita de Margarita Robles a la Academia del Aire de San Javier y la decoración navideña de la familia real.

Tatiana Arús enseña en este vídeo nuevas imágenes de la princesa Leonor durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Academia del Aire de San Javier. "Vemos cómo Leonor con su mítico moño y el traje de la academia presta mucha atención", destaca Tatiana Arús, que explica que en breve la princesa de Asturias volverá a su casa por Navidad.

"Tenemos un problema con el tema del Aire, no se le ha dado la misma notoriedad que al Mar, donde hubo un seguimiento del buque por parte de los medios", explica Alfonso Arús.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en este vídeo la decoración navideña de la familia real. "Es un poco escasa", reconoce la colaboradora de Aruser@s, que enseña en el vídeo la decoración exterior: "Me parece soso y austero con seis guirnaldas y un solo árbol". Por otro lado, Tatiana Arús destaca "la parte interior, donde está el Belén del Príncipe con hasta 200 figuritas": "Me gusta bastante más". Esta parte se puede visitar de forma gratuita hasta el 5 de enero de 10 de la mañana a 16 horas.

"Compáralo con lo de Melania", destaca Alfonso Arús, que lamenta la austeridad de la monarquía española por Navidad: "¿Qué hacemos con seis guirnaldas?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.