Alfonso Arús valora los diez postres clásicos españoles: "El corte de helado es una delicatessen"

El equipo de Aruser@s repasa una lista de diez postres populares elaborada por el creador de contenido Bdevikingo y recuerda algunos clásicos de la infancia, como el helado Punky o la Contesa.

¿Qué postres no pueden faltar en una lista de clásicos españoles? El creador de contenido Bdevikingo ha recopilado diez dulces que han marcado a varias generaciones y Alfonso Arús ha llevado el debate hasta el plató de Aruser@s.

Entre los postres elegidos aparecen el flan, el yogur, el Dalky, el arroz con leche, el bizcocho, la tarta de whisky helada, la Contesa, el helado de limón y el corte de helado, entre otros. Una selección que ha despertado la nostalgia del equipo.

"El corte de helado es una delicatessen", ha asegurado Alfonso Arús, mientras Rocío Cano ha recordado con cariño este clásico, aunque ha puesto el foco en un detalle muy concreto: "A mí me encanta que el corte fuera generoso".

Pero si hay un postre que ha reivindicado Elena Godessart, ese ha sido el helado Punky, un clásico de la infancia que muchos recordarán por su peculiar presentación. "Ese helado que venía en un pájaro de plástico", ha comentado la colaboradora, señalando que terminó desapareciendo del mercado porque "nadie lo pedía".

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