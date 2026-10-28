Encuentra una cámara de hace 15 años con un detector de metales y gracias a la magia de internet, encuentra a sus dueños

El youtuber @ManPlusRiver cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s cómo ha encontrado una cámara perdida hace 15 años. La historia tiene final feliz, porque consigue devolvérsela a sus dueños.

La magia de internet ha hecho posible que una pareja recupere una cámara de fotos que perdió hace 15 años y las imágenes que tomaron en aquella época. En este vídeo de @ManPlusRiver que recoge Aruser@s, el youtuber cuenta cómo la encontró en un río con su detector de metales.

Cuando se puso a investigar, descubrió que había fotos de dos personas y, gracias a ello y al poder de difusión de las redes sociales, sus propietarios se pusieron en contacto con él en apenas una hora.

Finalmente, terminaron haciendo una videollamada. Alfonso Arús destaca en el plató del programa de laSexta que esto antes solo podía ocurrir en '¡Sorpresa, sorpresa!' con Isabel Gemio.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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