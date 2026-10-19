Un creador de contenido pone a prueba calendarios de Adviento de más de 200 euros: "Se nos está yendo mucho"

El creador de contenido prueba calendarios de distintas marcas para descubrir cuáles merecen la pena y cuáles decepcionan, mientras Alfonso Arús alucina con los precios de algunos de ellos.

Para el creador de contenido FastGoodCuisine, la Navidad ya ha llegado. Y, como buen amante de los calendarios de Adviento, ha hecho el trabajo a la sombra para que los demás no tengamos que hacerlo: ha comprado calendarios de distintas marcas para descubrir cuáles ofrecen los mejores regalos y cuáles son un auténtico chasco.

En el vídeo sobre estas líneas, el influencer prueba opciones para todos los gustos y bolsillos. Desde calendarios gastronómicos por menos de 100 euros hasta otros que superan esa cifra, pasando por propuestas deportivas que incluyen suplementos y calendarios especializados en calcetines que cuestan más de 200 euros.

Una variedad que demuestra que la cuenta atrás para la Navidad puede salir bastante cara. Y es que, entre chocolates, productos de belleza y regalos de todo tipo, parece que ya no basta con abrir una ventanita cada día: ahora hay que preparar el bolsillo. "Se nos está yendo mucho lo del calendario", comenta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, sorprendido por el precio de algunas propuestas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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