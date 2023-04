Alfonso Arús alucina al saber que el príncipe Harry acudirá a la coronación de Carlos III sin Meghan Markle: "Tuve que leerla tres veces, incrédulo". La coronación será el primer evento en el que el príncipe se vea con el resto de su familia desde la publicación de su libro, que volvió a aumentar las tensiones. Markle, por su parte, se quedará en California con sus hijos.

"Se rumorea que de esta forma hacen que no se pongan todos los focos en ellos", destaca Tatiana Arús, es decir, Meghan Markle se quedaría en California para no quitar protagonismo al rey Carlos en su coronación. Una idea que no convence a Alfonso Arús: "Después de aparecer como el matrimonio perfecto, esta división no se entiende".

"A mí, me parece una bajada de pantalones", afirma rotundo el presentador, que destaca que si a su pareja no la invitan a un evento él tampoco acude.