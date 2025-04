Alfonso Arús responde a la influencer que afirma que los hombres españoles no son "caballerosos": "Estamos cansados de esta etiqueta"

La tiktoker @carolynnna se queja amargamente en este vídeo que recoge Aruser@s de que los hombres españoles no son caballerosos. "Yo me pago mis propias cosas, pero el acto de conquista, en España, no existe".

Este vídeo de la influencer española Carolina Moura (@carolynnna) ha generado un gran revuelo en redes sociales y ahora, Aruser@s también se une al debate. La tiktoker, que ha empezado una relación con un chico que vive en Nueva York, se queja amargamente de los hombres españoles.

"Yo no sé si podría volver a salir con un español. La personalidad del hombre español es muy dejada, no se esfuerzan, no son muy caballerosos", afirma con rotundidad. "Y yo no soy de esas mujeres que opinan que un hombre me tiene que pagar mis cosas; yo me pago mis cosas. Pero el acto de conquista, en España, no existe", sentencia.

La chica pregunta a las mujeres españolas si a ellas también les han mandado "fueguitos" como respuesta los stories de Instagram. "Aquí, los hombres te abren la puerta del coche. Este chico, siempre me aparta la silla de la mesa, espera que me siente y luego se sienta él, está pendiente de que tenga bebida en el vaso y siempre organiza la cita", asegura. Esta "caballerosidad" que ella está viviendo en Nueva York es algo que no quiere abandonar.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús estalla: "Estamos ya un poco cansados de esta etiqueta que nos han colgado a todos los hombres españoles". En el plató, surgen opiniones de todo tipo.