Alfonso Arús respalda al niño que demandó a su padre por fundirse sus ahorros:"Me parece justo"

En China, un niño de 10 años ha llevado a su padre ante los tribunales después de descubrir que sus ahorros del Año Nuevo Lunar han desaparecido: ¡10.200 euros!.

Un niño de 10 años ha demandado a su padre por gastarse sus ahorros sin consentimiento. La historia ocurre en China, donde tras la separación de sus progenitores el pequeño vivía con su padre.

Como manda la tradición del Año Nuevo Lunar, los niños reciben sobres rojos con dinero dentro y este chaval fue guardando cada regalo con disciplina digna de asesor financiero. Año tras año, consiguió reunir el equivalente a 10.200 euros. Pero llegó el día fatídico: al consultar su cuenta bancaria, descubrió que estaba más vacía.

El padre se había vuelto a casar, el niño se fue a vivir con su madre y el dinero, misteriosamente, había "volado". Empujado por su madre, el niño llevó el caso a los tribunales. Y sorpresa: ganó.

La justicia le dio la razón y el padre no solo tendrá que devolver el dinero íntegro, sino también pagar intereses. "Me parece justo", asegura Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s.