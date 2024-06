Un creador de contenido se viraliza por compartir el vídeo de un ascensor muy estrecho en el que se sube y se ve como apenas entra en él. Hans Arús trae este vídeo que lo está petando en TikTok y pregunta a los tertulianos si se subirían en ese elevador.

"Ni de coña", responde Alfonso Arús, mientras que Hans le pregunta que haría si se encontrase con un vecino. "Bueno, esa es la única ventaja que no puedes encontrarte con uno porque no cabe", le responde el presentador, a lo que el colaborador le responde que siempre está el vecino que se mete si o si en el ascensor para no esperar.

"Parece que te vayas a hacer un TAC si te metes ahí dentro, que claustrofobia", manifiesta Tatiana Arús. Alba Gutiérrez opina que el ascensor es de los que se construye una vez el edificio está hecho y a pesar de no haber espacio decidieron hacer uno. Argumento que Angie Cárdenas comparte con la tertuliana.