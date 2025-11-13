Alfonso Arús reacciona al reto viral de los calcetines blancos en Japón: "No me lo creo, por muy limpio que esté el suelo"

El presentador de Aruser@s comenta el vídeo del creador de contenido Jimbo, que acumula más de 40 millones de visualizaciones al demostrar que las calles de Tokio son tan limpias que puede caminar en calcetines y mantienen su blanco impecable.

Con más de 40 millones de visualizaciones en redes, Alfonso Arús presenta el vídeo viral de Jimbo, un creador de contenido que ha querido demostrar si el "reto de los calcetines blancos" en Japón se cumple.

La prueba consiste en ver si, como dicen, las calles de la ciudad de Tokio están tan limpias que si caminas solo con los calcetines puestos llegan a mantener su blanco intacto.

Hans Arús asegura que cuando vio el desafío pensó que era falso; sin embargo, tras ver el vídeo no le han quedado dudas, y es que el 'influencer' no es la primera vez que ejecuta el reto en un país.

"No me lo creo, por muy limpio que esté el suelo de Japón, aunque solo sea por la contaminación, el calcetín blanco no te puede quedar así", sugiere Alfonso Arús, que sí que está de acuerdo en que "Japón sea un ejemplo respecto a otros países". "Me gustaría hacer la prueba en Nueva York", bromea el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.