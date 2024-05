"Y quienes están con cara de circunstancia son Ben Affleck y Jennifer López", comenta Alfonso Arús que cuenta que han reaparecido juntos pero "la viva estampa de la felicidad no parecen". Tatiana Arús explica que iban a la graduación de Violet, que es una de las hijas del actor. "A juzgar por sus rostros no iban de la mejor de las maneras, porque se ve cero complicidad entre ellos, creo que ya no quieren ni disimular", declara la tertuliana.

El presentador le resta importancia a las imágenes porque dice que hay dos opciones, que sepan que hay fotógrafos o que no lo sepan. El conductor del programa opina que los medios de comunicación son muy crueles cuando dicen que algún famoso va serio por la calle. "Oye es que la gente no va riendo por la calle, la gente va paseando y ya está", explica Alfonso Arús.

Por su parte, Angie Cárdenas piensa que lo que pasa es que hace mucho calor y Ben Affleck va cargado con la caja e igual pesa, por lo que no va a ir con una sonrisa. "Yo creo que la cara de Ben Affleck es más el calor, la caja y encima tengo 300 fotografos delante, pienso que es más agobio que otra cosa", piensa Tatiana Arús.