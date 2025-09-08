Zascas
La 'pullita' de un auxiliar de vuelo a los pasajeros y a Ryanair: "¡Dan ganas de morirse!"
"Bye bye, 'Ryan Nerd', ¡nunca más! Y a volar con Iberia como señores, que es lo que se merecen", ríe un auxiliar de vuelo, que ha tenido que captar las miradas de sus pasajeros tirando de humor.
Dicen que entre broma y broma, la verdad se asoma. Es el caso del 'zasca' viral que ha presentado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde un auxiliar de vuelo ha contestado con humor, pero lanzando una 'pullita', a los pasajeros que no le han prestado atención en el momento de las indicaciones y, por si fuera poco, a su compañía: Ryanair.
"Hablar a 186 personas y que solo me haya mirado una persona, ¡dan ganas de morirse!", bromea el trabajador aéreo, mientras se escucha su comentario desde el altavoz en todo el avión.
Una reflexión que rápidamente capta las miradas de los viajeros: "Ahora que me está mirando todo el avión, tengo en la mano nuestra lotería a bordo, porque si volar con Ryanair les parece una patata, esta es su oportunidad".
Con la compra de un boleto de lotería, los pasajeros podrían ganar un millón de euros. "Y bye bye, Ryan Nerd, ¡nunca más! ¡'Buon giorno', Iberia! Y a volar como señores, que es lo que se merecen", ríe.
Desde el plató de Aruser@s, alucinan con la campaña del señor. "Se ha cargado a la compañía y a los pasajeros", asegura Alfonso Arús. "Ha llamado cutres a los que vuelan con Ryanair, ¡ya que no tienen un duro que compren lotería", comenta Angie Cárdenas.