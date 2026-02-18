Alfonso Arús, sobre que Sumar Asturies proponga nombrar 'hijo adoptivo' a Bad Bunny: "Algunas de sus canciones son machistas"

Alfonso Arús se acuerda de Julio Iglesias cuando descubre que Sumar Asturies ha propuesto nombrar a Bad Bunny hijo adoptivo del Principado. "Ojalá que nunca tenga un problema como el de Julio Iglesias", comenta.

El líder de Sumar Asturies ha propuesto nombrar hijo adoptivo del Principado a Bad Bunny porque "dice que Asturias no se entiende sin Latinoamérica, porque hasta allí emigraron muchos asturianos cuando España estaba en crisis", explica Alba Sánchez en Aruser@s.

La periodista asegura que el artista puertorriqueño "se ha convertido en las últimas semanas en todo un icono, sobre todo para la izquierda de nuestro país". Eso sí, él nunca se ha definido en público acerca de su ideología. "Pero muchas letras de sus canciones hablan en contra del racismo y de las desigualdades sociales y es favorable a los derechos de las mujeres y los colectivos LGTBIQ+", añade.

"A lo mejor se lo dices a Bad Bunny y él te responde: '¿Dónde?'", comenta Hans Arús. "Ojalá que Bad Bunny no tenga ningún problema como lo ha tenido ahora Julio Iglesias, pero si algún día pasara, los mismos que analizan las letras te dirán que ya se veía que 'tenía muchas novias'", reflexiona Alfonso Arús.

El presentador cree que Maluma en la actualidad está "haciendo exactamente lo mismo" que hacía Julio Iglesias en su día, pero con él "nadie dice nada". "Dentro de 30 años -ojalá Maluma no tenga ese problema- dirán: 'Claro, es que Maluma cogía a una persona y la morreaba en el escenario'", dice con indignación.

Angie Cárdenas lo compara con cómo han evolucioando los límites del humor y Sánchez cree que "es un error juzgar con ojos de hoy lo que pasó en el pasado" y también "separar al artista de su arte".

"Yo no veo el feminismo en 'Tití me preguntó'", asegura Alba Gutiérrez, pero sí que recuerda la mítica 'Yo perreo sola'". "Bueno, pero algunas de las canciones son machistas", insiste Arús.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.