Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casan en una millonaria boda en Mónaco con un exclusivo Ferrari rosa

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux han anunciado que se han casado por sorpresa en Mónaco en una lujosa boda con su perro y un Ferrari rosa de 1957 como protagonistas.

Charles Leclerc ha celebrado su boda civil con Alexandra Saint Mleux en Mónaco con uno de los Ferrari más icónicos de toda la historia, que vale más de 10 millones de euros. Según explica Tatiana Arús en el vídeo, el piloto de Fórmula 1 se ha casado en una boda privada y ha compartido las fotografías a posteriori junto con su ya mujer.

En las imágenes, aparecen recién casados conduciendo por las calles de Mónaco con el lujoso coche. "Se trata un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957 y que, por lo visto, solo hay 33 en el mundo", destaca la colaboradora de Aruser@s, que resalta que "en subasta han salido de los 11 millones a los 40 millones de dólares".

"Es un ejemplar único que alcanza los 300 caballos", afirma Tatiana Arús, que enseña en el vídeo las románticas fotos de la "millonaria boda", en la que aparece también como protagonista su perrito: "Me encanta que la hayan compartido con él, que lucía también un traje de boda".

