Alfonso Arús, del polémico vídeo de Kate Moss en París: "Tendrá que dar muchas explicaciones porque su estado es lamentable"

"Primero, no encuentra dónde está el coche y, segundo, no sabe dónde está", afirma alucinado Alfonso Arús al ver estas "lamentables" imágenes de Kate Moss saliendo de un restaurante.

Tatiana Arús enseña en este vídeo los momentos más destacados de la Semana de la Moda de París, donde han acudido rostros tan conocidos como Heidi Klum, Jenna Ortega o Rosalía. Sin embargo, "la imagen del día que se va a hacer viral por lamentable es la de Kate Moss saliendo perjudicada de un evento", señala Alfonso Arús.

Y es que, como enseña Tatiana Arús en el plató, la modelo sale de un restaurante de París "de esta guisa": "Va escoltada, y no es para menos, porque le cuesta bastante caminar y entrar al vehículo, si no fuera porque le van apartando a la gente que tiene delante...".

"Primero, no encuentra dónde está el coche y, segundo, no sabe dónde está", afirma alucinado Alfonso Arús al ver las imágenes. El presentador asegura que Kate Moss "tendrá que dar muchas explicaciones porque su estado es absolutamente lamentable".

Por su parte, Angie Cárdenas destaca que la modelo lleve "gafas de sol a altas horas de la madrugada": "Se oculta tras esas gafas". "Incluso el pelo, que está como grasiento", detalla Alfonso Arús en el plató, donde recuerdan que la modelo "tuvo problemas antaño con algunas sustancias".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.