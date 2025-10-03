Ahora
El 'gadget' definitivo para que salga hasta la última gota de las botellas

Aruser@s presenta un ingenioso invento con ventosa que permite mantener los envases boca abajo para aprovechar todo el contenido del interior. Por solo cinco euros, este sencillo gadget ha sorprendido a todos los tertulianos.

Si estás hasta harto de pelearte con el bote de Sriracha o del champú para intentar aprovechar al máximo lo que queda en el interior, el 'gadget' que presenta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s te interesa.

Se trata de un práctico soporte con ventosa que se engancha a una superficie y se ajusta a los envases para que queden boca abajo. De esta forma, podrás "apurar" y aprovechar hasta la última gota. "Y solo cuesta cinco euros", alucina el presentador del programa.

"Siempre que coges una botella o un gel, se te caen todos porque tienes todos boca abajo, así que es perfecto", asegura Tatiana Arús.

