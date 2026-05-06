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Nuda propiedad

Alfonso Arús, sobre el polémico anuncio de un piso retirado de Idealista: "Están diciendo que a los inquilinos les quedan dos telediarios"

"Ambos tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble y no tienen descendencia", dice este anuncio de Idealista y que ha sido retirado. En Aruser@s están alucinando.

Alfonso Arús, sobre el polémico anuncio de un piso retirado de Idealista: "Están diciendo que a los inquilinos les quedan dos telediarios"

Alba Sánchez lleva hasta Aruser@s el polémico anuncio de Idealista que ha acabado retirado de la plataforma. En él se especifica que el piso está en venta, pero que es una vivienda de nuda propiedad. Es decir, quien lo compre es su propietario, pero no puede usarlo ni disfrutarlo, ya que estos derechos corresponden a los usufructuarios. En este caso, son dos personas con "condiciones delicidadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes", especifican. Por si no queda claro, después añaden que esto, "podría acelerar la disponibilidad futura del inmueble". Además, dejan claro que estos dos individuos "no tienen descendencia". "Es fantástico, están diciendo que les quedan dos telediarios", comenta con sorpresa Alfonso Arús. "Imagínate que por obra del diablo, ves este anuncio y tú eres el inquilino, y te dicen que te queda medio corte de pelo", dice Angie Cárdenas.

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