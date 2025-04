Alfonso Arús, tras las palabras de Richard Gere a su mujer: "Noto mal rollo, ahí tenéis a 'don perfecto'"

Richard Gere ha regresado a Barcelona para presentar su documental sobre el Dalai Lama. El actor, que ha desfilado por la alfombra roja con su mujer, Alejandra Silva, ha revelado ante los medios sus claves para ser feliz: "Mi esposa y mis cuatro hijos".

"El trabajo es fabuloso, tengo quizás el mejor trabajo del mundo y nunca lo tomé ligeramente", ha asegurado Gere, que ha destacado que ha sido "muy afortunado" en su vida. "Nunca pensé que a los 75 años todavía haría este increíble trabajo", ha confesado Richard Gere, que ha lanzado un 'dardo' a su mujer cuando ella ha confesado que él no quiere retirarse: "Ella no me va a dejar, tengo una esposa muy cara".

"Me ha parecido horrible", confiesa Angie Cárdenas al escuchar estas declaraciones. Pero no han sido las únicas. El actor y su mujer también han protagonizado otro tenso momento al hablar sobre España. "Él se va a convertir en español, es una cuestión de tiempo", ha destacado Alejandra Gere delante de su marido, quien ha reflexionado: "A lo mejor fui español en otra vida, me enamoré de esta chica de Galicia y creo que me convertiré en español algún día".

"Di la verdad, ¿lo amas?, ¿amas al país?, ¿la gente, la comida?", ha preguntado Alejandra Gere a Richard Gere, que se ha mostrado incómodo: "No me deja ni hablar, es extraordinario, no tengo que hablar, no tengo que hacer nada, ella lo hace todo". "Porque quiero que sepan cuánto amas a España", ha respondido tajante su mujer.

"Yo aquí veo mal rollo", afirma rotundo Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que "es una situación un poco extraña".