Ahora
Alfonso Arús, sobre los nuevos diseños navideños: "Las expectativas son altas y luego es como el Bernabéu, una caja de zapatos"

Navidad

Alfonso Arús, sobre los nuevos diseños navideños: "Las expectativas son altas y luego es como el Bernabéu, una caja de zapatos"

El presentador de Aruser@s comenta con humor la nueva tendencia de árboles navideños minimalistas hechos con madera y luces LED, comparando las expectativas con la realidad de estos diseños.

La Navidad está llegando al plató de Aruser@s y Alfonso Arús muestra los primeros virales sobre árboles que se han comenzado a poner en muchas ciudades.

El presentador del programa habla esta vez sobre la nueva tendencia que está arrasando en Europa: dejar los abetos a un lado para crear árboles propios con estructuras de madera y luces LED.

"Dicen que así es más sostenible", comenta Angie Cárdenas, a lo que Tatiana Arus responde: "Y más soso". Y es que para la colaboradora es el juego del 'Jenga'. Un diseño simple que apuesta por el estilo de adaptarse a tus gustos.

"No quiero ser el Grinch de Nueva York, pero las expectativas se ven reducidas; te venden un árbol o una pista de patinaje y... Es como el Bernabéu, que luego llegas allí y es una caja de zapatos", bromea el presentador del programa.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver algunos de los árboles más cutres que se han mostrado en Aruser@s.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. ¿Qué cambia con Junts en la "oposición"? El futuro de una relación que ya estaba rota con el Gobierno de Sánchez
  2. Un Mazón impasible ante sus mentiras insiste en acudir al funeral de Estado pese al rechazo de las víctimas de la DANA
  3. El Senado se prepara para la comparecencia de Sánchez: misma sala que Ábalos, Cerdán y Koldo y sin periodistas
  4. Privatizar hospitales públicos, el negocio que el PP lleva en su ADN y que sigue causando problemas en toda España
  5. El huracán Melissa, la tormenta más fuerte del año, azota Jamaica, República Dominicana y Haití y amenaza a Cuba
  6. Rosalía estrena 'Berghain', su nuevo tema con Björk y Yves Tumor: religión, deseo y electrónica en una misma canción