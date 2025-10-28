Alfonso Arús, sobre los nuevos diseños navideños: "Las expectativas son altas y luego es como el Bernabéu, una caja de zapatos"

El presentador de Aruser@s comenta con humor la nueva tendencia de árboles navideños minimalistas hechos con madera y luces LED, comparando las expectativas con la realidad de estos diseños.

La Navidad está llegando al plató de Aruser@s y Alfonso Arús muestra los primeros virales sobre árboles que se han comenzado a poner en muchas ciudades.

El presentador del programa habla esta vez sobre la nueva tendencia que está arrasando en Europa: dejar los abetos a un lado para crear árboles propios con estructuras de madera y luces LED.

"Dicen que así es más sostenible", comenta Angie Cárdenas, a lo que Tatiana Arus responde: "Y más soso". Y es que para la colaboradora es el juego del 'Jenga'. Un diseño simple que apuesta por el estilo de adaptarse a tus gustos.

"No quiero ser el Grinch de Nueva York, pero las expectativas se ven reducidas; te venden un árbol o una pista de patinaje y... Es como el Bernabéu, que luego llegas allí y es una caja de zapatos", bromea el presentador del programa.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver algunos de los árboles más cutres que se han mostrado en Aruser@s.

