Alfonso Arús, sobre pasar las navidades en familia: "Es el combo perfecto para el desastre absoluto"

¿Navidades bien o en familia? Este mítico chiste de cuñado puede que esconda una verdad demoledora. Al menos, eso es lo que se deduce de este estudio, cuyas conclusiones publica 'El País'. Al parecer, celebrar la Navidad en familia es una causa de estrés y los motivos son varios: desde las dificultades económicas hasta los conflictos entre parientes.

No en vano es la época del año en la que más gente se deprime. Las expectativas poco realistas, la presión para invertir dinero, los eventos sociales repletos de comentarios incómodos y la costumbre de hacer balance del año no ayudan a que reine la felicidad en estas fechas. También ahora es cuando más se echa en falta, si cabe, a los que ya no están.

En el plató de Aruser@s, tras investigar a fondo en este asunto, Alfonso Arús recuerda a la psicóloga y colaboradora del programa, Arantxa Coca. "El verano es una época peligrosa y cuando llega septiembre aumentan las solicitudes de divorcio. Pero el verano tiene la ventaja con respecto a la Navidad de que la familia no aparece".

Angie Cárdenas habla de sus malas experiencias con sus seres queridos (o quizá no tanto) en los eventos navideños. "Yo estoy muy de acuerdo, este año me ha fichado el Oviedo. Me voy de fichaje de última hora el 31 y vuelvo el 2", bromea Hans Arús, el hijo pequeño de Angie y Alfonso.