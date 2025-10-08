Alfonso Arús, sobre la nueva moda de reservar en varios restaurantes a la vez por si acaso: "Sé que está mal, pero es comprensible"

Los hosteleros españoles se quejan de la nueva moda que ha llegado a nuestro país y que les trae de cabeza: la de reservar en varios restaurantes a la vez para luego quedarse con solo una y cancelar el resto.

Los españoles estamos poniendo de moda una nueva práctica: la de reservar en diferentes restaurantes para el mismo día y a la misma hora con el fin de tener diferentes opciones sobre la mesa y al final, quedarse con solo una y anular las otras. Una tendencia que "complica la vida a los hosteleros", comenta Alfonso Arús en Aruser@s.

Y es que, en demasiadas ocasiones, a los clientes se nos olvida anular las reservas a las que no vamos a acudir. "Han lanzado una app para restauradores que lo que hace es rastrear si una misma persona ha hecho reservas en otro sitios", informa Alba Gutiérrez en el plató.

Sin embargo, "hecha la ley, hecha la trampa". "Para que tú no tengas que reservar en varios sitios, tu amigo llama a uno, el otro llama a otro...", explica Angie Cárdenas. El problema para los aruser@s es la falta de capacidad de improvisación, que es la que a su juicio genera esta situación.

"Sé que está mal, pero es comprensible", señala el presentador del programa de laSexta. "Yo, un viernes, depende de cómo coma, me apetece una cosa u otra y si tengo tres opciones, elijo una", razona.

