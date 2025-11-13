Alfonso Arús, tras conocer que una réplica del Titanic volverá a zarpar en 2027: "Yo ahí no me monto"

En Aruser@s debaten sobre el proyecto del nuevo Titanic que navegará nuevamente desde Southampton hasta Nueva York en 2027. Un propósito que busca rendir homenaje al original.

El sueño de volver a ver al Titanic surcando los mares está cada vez más cerca de hacerse realidad. Según ha explicado la colaboradora Alba Sánchez, una réplica exacta del emblemático transatlántico zarpará en 2027 con destino a Nueva York, partiendo desde Southampton (Inglaterra), tal y como lo hizo el original en 1912.

"Hace más de 100 años que se hundió y quieren que sea un homenaje. Por eso quieren recrearlo al milímetro: ¡tendrá incluso la misma vajilla!", detalla la tertuliana.

Desde el plató, no todos se muestran entusiasmados con la idea. El presentador Alfonso Arús, conocido por su rechazo a los cruceros, ha sido tajante al conocer la noticia: "Yo ahí no me monto, ¡os subís vosotras!", bromea.

