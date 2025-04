Alfonso Arús, sobre el método para retrasar nuestro envejecimiento: "¿Merece la pena hacer todo eso?"

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el estudio realizado por David Sinclair, un experto en longevidad de Harvard, que ha revelado que "comer plantas estresadas, espacias las comidas y no picar entre horas puede hacerte sumar años de vida". El presentador del programa pregunta a El Sevilla sobre el plan.

"¿Merece la pena hacer todas estas cosas para llegar a viejo?", pregunta el colaborador. "Lo de la comida espaciada ya sabíamos, ¿no es lo que hacía la reina de Inglaterra comiendo en una punta de la mesa de dos metros por catorce de largo y en el otro extremo se sentaba su hijo?", bromea.

El cantante de Mojinos Escozíos habla también sobre "picar entre horas", afirmando que no es lo mismo "una manzana que dos pinchos de tortilla y unos torreznos". Sin embargo, el humorista confiesa que "lo que más marcado le ha dejado" es el asunto de "las plantas estresadas": "¿Eso qué es? Yo me imagino a un tomate diciendo, 'es para estresarse, ¡todavía no estoy maduro'".

No contentos con debatir sobre cómo llegar a la vejez en plena forma, Alfonso Arús muestra el estudio de Daniel Amen, un psiquiatra que asevera que "las persona que practican deportes de raqueta viven más que el resto". "Yo que iba a salir a correr...¡Saldré con una raqueta en la mano ahora! Pero de pimpón, que pesa menos", bromea El Sevilla.