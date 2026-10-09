Alfonso Arús, sobre el 'influencer' de EEUU que ha vendido una nube como arte: "A la gente le gusta que le engañen"

Hay quien vende cuadros, quien vende esculturas y quien consigue sacarle 3.500 euros a una nube metida en una bolsa de plástico. "Hay quien se siente timado, pero le da placer", ríe Alfonso Arús.

"Atrapé una nube y la vendí como arte". Así lo cuenta un creador de contenido estadounidense que se ha lanzado en parapente para atrapar una nube con una bolsa de plástico e intentar venderla después como una obra de arte.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo un consultor de arte pone precio a su peculiar creación y cómo un comprador, al que describen como un coleccionista "algo excéntrico", acaba adquiriéndola por 3.500 euros.

"Hay gente a la que le gusta que le engañen. Se sienten timados, pero les da placer", alucina Alfonso Arús al conocer la historia. "Esto me recuerda a la gente que compra estrellas", comenta Lourdes Tasies, nueva colaboradora de Aruser@s.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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