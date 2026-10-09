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Alfonso Arús, sobre el 'influencer' de EEUU que ha vendido una nube como arte: "A la gente le gusta que le engañen"

Hay quien vende cuadros, quien vende esculturas y quien consigue sacarle 3.500 euros a una nube metida en una bolsa de plástico. "Hay quien se siente timado, pero le da placer", ríe Alfonso Arús.

Alfonso Arús, sobre el 'influencer' de EEUU que ha vendido una nube como arte: "Hay gente a la que le gusta que le engañen"

"Atrapé una nube y la vendí como arte". Así lo cuenta un creador de contenido estadounidense que se ha lanzado en parapente para atrapar una nube con una bolsa de plástico e intentar venderla después como una obra de arte.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo un consultor de arte pone precio a su peculiar creación y cómo un comprador, al que describen como un coleccionista "algo excéntrico", acaba adquiriéndola por 3.500 euros.

"Hay gente a la que le gusta que le engañen. Se sienten timados, pero les da placer", alucina Alfonso Arús al conocer la historia. "Esto me recuerda a la gente que compra estrellas", comenta Lourdes Tasies, nueva colaboradora de Aruser@s.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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