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Alfonso Arús, tras aparecer las llaves que Feliciano López había perdido en un taxi: "¿No se las ha llevado Alba Carrillo?"

Feliciano López ha publicado un mensaje anunciando que han aparecido las llaves que había perdido en un taxi. "Le han puesto a caldo por olvidarse las llaves", destaca Alfonso Arús.

Alfonso Arús, tras aparecer las llaves que Feliciano López había perdido en un taxi: "¿No se las ha llevado Alba Carrillo?"

Tras publicar un mensaje en X, antes Twitter, pidiendo ayuda para encontrar unas llaves que había perdido en un taxi, Feliciano López ha anunciado que ya las ha encontrado. "No se las ha llevado Alba Carrillo, ¿no?", pregunta Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña el mensaje del extenista, al que "han puesto a caldo por olvidarse las llaves". "Le han dicho de todo", afirma el presentador de Aruser@s.

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