Alfonso Arús, de la foto de Nicki Nicole y Lamine Yamal: "Me gustaría saber qué piensa el padre de él sobre ella"

Tras la gala del Balón de Oro, Nicki Nicole ha compartido esta imagen con Lamine Yamal para animar al jugador después de no haberse llevado el galardón como mejor futbolista del mundo.

Nicki Nicole ha declarado de nuevo su amor por Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro, donde el futbolista del Barcelona no ganó el ansiado galardón. Sin embargo, el deportista sí se llevó el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años del mundo.

Tras la sorpresa por no alzarse con el Balón de Oro como mejor futbolista del mundo, la cantante le ha dedicado una bonita fotografía a su pareja en la que aparecen ambos con el siguiente texto: "Mi (el icono de una estrella) Te amo".

"Me gustaría saber la opinión del padre de Lamine Yamal sobre la niña", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús recuerda que cuando le preguntaron, el padre aseguró que "no escuchaba ese tipo de música".