Lamine Yamal celebra la nominación de Nicki Nicole a los Premios Grammy Latinos

Con un corazón marrón, estrellas y haciendo referencia a que es la número 1, así ha celebrado Lamine Yamal la nominación de su chica, Nicki Nicole, a los Premios Grammy Latinos como Mejor Álbum Urbano.

Tras publicar hace unos días una nueva fotografía junto a su pareja, Nicki Nicole, Lamine Yamal demuestra que su relación con la cantante argentina cada vez está más consolidada. Además, han dado un paso más ya que Nicki Nicole ha sido invitada al cumpleaños del hermano pequeño de Yamal.

Ahora, el futbolista del Fútbol Club Barcelona ha reposteado en sus redes sociales una imagen subida por Nicki Nicole para celebrar su nominación a los Premios Grammy Latinos a Mejor Álbum Urbano. El futbolista ha añadido un "N1, un corazón marrón y unas estrellas", asegurando que es la número 1.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña las reacciones de otros nominados, como la hija de Chayanne, que ha celebrado emocionada su primera nominación a estos destacados premios. Y es que está nominada al Premio a Nuevo Talento. Por su parte, Maluma ha compartido un vídeo agradeciendo su doble nominación: "Qué emoción, nunca me dejará de sorprender".

Alejandro Sanz, Aitana y Dani Martín, nominados

Bad Bunny es el cantante más nominado en unos Grammy Latinos, donde los españoles Alejandro Sanz, Dani Martín y Aitana también se encuentran nominados.