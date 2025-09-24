Una hija estalla de la risa tras ver a su madre parada detrás de un coche pensando que es un atasco

comenta la joven sin poder contener la risa, tras ver cómo su madre ha confundido un coche parado con un atasco.

Alfonso Arúsmuestra en Aruser@s un viral donde muchos de nuestros colaboradores se han sentido identificados. "Hay que saber diferenciar entre lo que es un atasco y un coche parado, que no es lo mismo", advierte el presentador del programa, antes de mostrar el divertido momento que ha capturado en vídeo una hija a su madre.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, tras estar esperando pacientemente durante más de 30 minutos detrás de un coche pensando que estaba parado, la hija confiesa a su madre que no se trata de un atasco.

"No está estacionado, mamá", comenta la joven sin poder contener la risa. La madre, que mira a su alrededor con cara de sorprendida, gira el volante para salir a la carretera y continúa la ruta dejando atrás esta cómica anécdota.

Desde el plató de Aruser@s aseguran que madre e hija "están completamente empanadas". "Muchas veces estás tan en tu mundo que no te das cuenta", dice Angie Cárdenas, que rompe una lanza a favor de la madre.