Alfonso Arús, sobre los famosos que van a la casita de Bad Bunny: "¿Qué tiene esta posición de privilegiada?, ¡si no ves nada!"

Al igual que muchos otros famosos antes, Carmen Machi y Paco León lo han dado todo en la casita de Bad Bunny, pero ¿por qué todos quieren estar en ella? Eso es lo que se pregunta Alfonso Arús en este vídeo.

Tatiana Arús confiesa en el plató de Aruser@s que no dejan de sorprenderla "algunos de los asistentes a los conciertos de Bad Bunny" en Madrid y enseña en este vídeo cómo Carmen Machi y Paco León lo dieron todo en la casita del cantante. "La pregunta es, ¿qué tiene esta posición de privilegiada?", reflexiona Alfonso Arús en este vídeo, donde destaca que "no se ve nada": "Se ve en el palco vip, aquí no se ve nada". "Te ven a ti, pero tú solo ves el culo de Bad Bunny", afirma el presentador en el plató, donde Tatiana Arús explica que, a veces, Bad Bunny "se te pone al lado" en la casita.

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