Alfonso Arús explica qué es el 'shrekking': "Se trata de salir con alguien más feo que tú para que, presuntamente, te trate mejor"

Las redes sociales están que arden con una nueva moda de la generación Z para buscar el amor, la del 'shrekking'. Tatiana Arús recalca en Aruser@s que el término en sí ya es peyorativo. "Viene de Shrek", destaca.

La nueva y polémica moda del 'shrekking', muy popular entre los chavales de la generación Z, ha dejado alucinados a los colaboradores y al presentador de Aruser@s.

Pero, ¿qué es el 'shrekking'? Alfonso Arús lo explica de forma sencilla: "Se trata de salir con alguien más feo que tú para que, presuntamente, te trate mejor".

"El nombre es bastante peyorativo, bastante feo, porque viene de 'Shrek'", señala Tatiana Arús, escandalizada. "¿Y quién decide quién es el feo de la relación? Porque si yo escojo a alguien que pienso que es más feo que yo, pero la otra persona acepta estar conmigo, es que tampoco me considera guapa", reflexiona Alba Gutiérrez.

Patricia Benítez señala que no se trata de una técnica nueva. Esta táctica se usa desde tiempos inmemoriales: "Si miramos las revistas del corazón, ¿cuántas modelos guapísimas salen con empresarios horribles? Ellos son Shrek". "Pero es muy diferente que estés con el feo porque tiene dinero que porque te trate bien", comenta Tatiana.