Alfonso Arús, escandalizado con el traje de Miguel Herrán en el festival de Venecia: "Te digo yo que el problema no es el 'oversize'"

Miguel Herrán ha acudido al festival de Venecia con un outfit que ha dado mucho que hablar: un traje 'oversize' de cuero. A Alfonso Arús, este 'outfit' no le gusta nada, nada, nada.

Aruser@s continúa con su repaso diario a los mejores looks que las estrellas del cine, la cultura y la televisión lucen en el festival de Venecia. Después de ver a Alejandra Onieva, muy acertada con su dos piezas con un crop top de plumas, y su nuevo novio, el siempre elegante Jesse Williams, protagonista de 'Anatomía de Grey', toca el turno de Miguel Herrán.

El actor, que saltó a la fama por 'La casa de papel', ha aparecido en el evento con un curioso atuendo: un traje 'oversize' de cuero que ha dejado anonadados a los colaboradores y al presentador del programa de laSexta.

"¿Sabes qué pasa? Que aquí hay mucha trampa. Entre un diseño bien hecho 'oversize' y que una chaqueta te vaya grande, hay diferencia. Y aquí, te digo yo, que el problema no es el 'oversize'", comenta algo indignado Alfonso Arús.

Alba Gutiérrez, por su parte, solo puede pensar en el calor que sigue haciendo en Venecia como para llevar puesto un traje de cuero.