Alfonso Arús estalla al escuchar a un profesor defender los deberes: "Lo que no puede ser es que todos coincidáis a la vez en pedir cosas"

Pocas veces hemos visto a Alfonso Arús tan enfadado como está ahora mismo. El presentador del programa de laSexta se indigna al escuchar a un profesor defender los deberes para los niños. "¿De qué manera vamos al reforzar lo que se ve en clase si no mandamos trabajo para casa? Yo sé que es muy duro ver a vuestros niños sufrir. [...] Padres de España, los profesores no odiamos a vuestros hijos", asegura este docente.

"Yo no digo que los odien, pero lo primero es que los profesores no están coordinados entre sí. No puede ser que cuando un alumno tiene siete u ocho materias diferentes, tenga que hacer deberes de todas a la vez. Y para eso estáis vosotros, para que no haga falta reforzar. ¡Que son ocho horas diarias!", comenta Alfonso. "Y no solo eso, es que ahora los llevamos a extraescolares y también tienen deberes", añade Angie Cárdenas.

"Los adultos estamos empecinados (y es verdad) en que necesitamos desconectar del trabajo, pero luego eso lo trasladamos a los pequeños multiplicado por dos", defiende el presentador. "Y no solo eso, si no que cuando sales de trabajar sabes que te esperan los deberes de tu hijo. Porque claro, los hacemos nosotros", sostiene Angie.

Tatiana Arús toma la palabra para hablar desde la experiencia: "El otro día tuve que buscar un tutorial de YouTube para saber cómo se hacen las nuevas divisiones. Las han cambiado. Y me pone: 'divide descomponiendo'".

