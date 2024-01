Una niña se vuelve viral en redes sociales debido al sofocón que se pilla al darse cuenta de que no ha hecho los deberes tan solo un día antes de volver al cole. En este vídeo, que ya acumula seis millones de visualizaciones en Tik Tok, la peque llora desconsoladamente cuando se da cuenta de que tiene muchas tareas y no ha hecho nada. "¡Queda esta también!", dice desesperada a su hermana, a la que pide que le ayude.

"Qué me van a reñir, ¡qué me van a reñir!", dice entre lágrimas. Después de suspirar y vociferar palabras ininteligibles, parece que se calma unos segundos, solo para decir otra gran frase que nos representa a todos: "Yo tengo que ir a un psicólogo ya, porque es que esto no es normal".

"Muchos de nosotros nos hemos visto reflejados en esta situación", comenta Hans Arús, que asegura que "te lo pasas muy bien, disfrutas mucho de la familia, pero el último día es cuando te das cuenta de que no has hecho los deberes". "Yo creo que no pondría deberes en Navidades", afirma Angie Cárdenas tras ver la desesperación de esta niña, que tiene tan solo un día para ponerse al día con las tareas.