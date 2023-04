Este miércoles ha salido a la venta el libro de Ana Obregón sobre su hijo Aless Lequio. Se trata de un libro que habría escrito su hijo y que, tras su fallecimiento, se encargó de terminar la bióloga. "Eso en el supuesto de que lo ha escrito Aless", destaca Alfonso Arús, que confiesa en el plató de Aruser@s que no le convence: "Conozco a muy pocos famosos que escriban su libro".

"Te lo ofrecen así", desvela el presentador, que cuenta cómo a él se lo han ofrecido: "A mí me ha pasado, me han dicho varias veces si no tenía que hacer nada, que escribiera mis memorias y ya me lo hacían". Por otro lado, Tatiana Arús cuenta las conmovedoras palabras que Aless Lequio habría dicho a sus padres antes de fallecer y que ahora salen a la luz con el libro: "Mamá, papá, si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York, quiero tener hijos, aunque yo no esté, es mi deseo, prometedme que lo vais a hacer, por favor".

"Yo no sé si eso es exactamente lo que sucedió o no", afirma Alfonso Arús, que destaca que "si eso es verdad" para él tiene "más valor que cualquier testamento": "El tú a tú tiene mucho más valor".