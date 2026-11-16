Alfonso Arús desvela la razón por la que no le gusta celebrar su cumpleaños: "Me agobia ser el protagonista"

Un estudio asegura que algunas personas no quieren celebrar su cumpleaños porque en el pasado se han sentido olvidadas, pero Alfonso Arús tiene otra razón de peso.

Lourdes Tasies lleva a Aruser@s un estudio que explica por qué hay ciertas personas a las que no les gusta celebrar su cumpleaños, y no, no es por el hecho de hacerse mayor como se podría pensar.

El psicólogo Nicolás Acedo asegura que hay algunas personas que dejan de ilusionarse porque en el pasado se sintieron olvidadas o poco valoradas en estas fechas. "Después de vivir estas decepciones, aprenden a no esperar nada especial y a hacerse felices por sí mismas para no volver a sufrir", comenta la colaboradora.

Es lo que se llama la "profecía autocumplida": "esperan que el día salga mal, reducen sus expectativas y evitan organizar celebraciones".

A Alfonso Arús tampoco le gusta festejar su cumpleaños, pero por un motivo muy diferente: "Me agobia ser el protagonista".

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