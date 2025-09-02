Alfonso Arús responde a Angie Cárdenas sobre el amor: "¿Estoy dispuesto a negociar contigo las cosas que no nos gustan del otro?"

"La pregunta es: ¿estoy dispuesto a negociar contigo las cosas que a ti no te gustan de mí y a mí no me gustan de ti?", plantea Angie Cárdenas para definir el amor. Alfonso Arús lo tiene muy claro: "No".

Como cada día, Aruser@s da voz a los expertos en esta sección del programa en la que reflexionan acerca de sus conclusiones más profundas. En esta ocasión, el amor es el gran protagonista... pero por poco tiempo. "El escritor Juan Frendsa dice que el enamoramiento es como un embarazo, es difícil que dure más de 9 meses", anuncia Alfonso Arús.

"Y apunta a que si tienes más de 30 años, con dos meses, suficiente", añade Alba Gutiérrez. "Yo, perdona, pero si eso fuera así, que yo no lo creo, no merece la pena", comenta el presentador. Al parecer, a lo que se refiere Frendsa cuando habla de enamoramiento es a la etapa de idealización. "Es cuando se te cae ya la venda de los ojos", indica Angie Cárdenas.

"Dice que cuanto antes pase esta fase, antes te pones a trabajar en lo que no te gusta de esa persona", comenta la colaboradora. El presentador la interrumpe: "Me da pereza trabajar en lo que no me gusta. ¿Para qué voy a estar en pareja intentando trabajar en lo que no me gusta? No quiero conocer a nadie, como decía Luis Aragonés. Que no me presenten a nadie. No quiero trabajar más".

La tertuliana lo tiene muy claro: "La pregunta es: ¿estoy dispuesto a negociar contigo las cosas que a ti no te gustan de mí y a mí no me gustan de ti?". Arús responde tajante: "No".