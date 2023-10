Por todos es sabido que los años que Victoria Beckham pasó en España fueron los peores de su vida, y no es de extrañar. Hace 20 años se escuchaba aquello de que en alguna declaración a la exspice se le había escapado eso de que 'España huele a ajo', pero ella lo desmiente. El olor que sí tenía para ella nuestro país era el de la infidelidad de su marido.

En el documental recientemente estrenado en el que el futbolista y la cantante hablan sobre su vida profesional y personal, ella habla por primera vez de Rebecca Loos y del affaire de su esposo mientras jugaba en el Real Madrid. "Saltó la sorpresa en el cuarto y último episodio porque le preguntan a Victoria cuál ha sido el episodio más duro al que ha tenido que hacer frente a lo largo de estos años de matrimonio", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s.

"Parecía que el mundo estaba en nuestra contra y esa es la cuestión: estábamos el uno contra el otro. Honestamente, no sé cómo logramos superarlo. Fui lo más infeliz que he sido en mi vida. No es que me sintiera ignorada, porque fui yo quien eligió no exteriorizar mis sentimientos porque era consciente de la concentración que mi marido necesitaba. Creo que ambos nos dábamos cuenta de que no nos estábamos perdiendo, nos estábamos hundiendo", reconoce.

Tras escuchar estas declaraciones, Angie Cárdenas se pregunta si hablará también acerca de Ana Obregón. "Es que yo creo que eso es mentira todo. Yo a Rebecca Loos tuve la ocasión de entrevistarla y a mí me parecía que su discurso era absolutamente convincente", afirma Alfonso Arús. "Daba tantísimos detalles, mensajes, etcétera que vamos, yo le di crédito a todo lo que comentaba Rebecca Loos", cuenta.