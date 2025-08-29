Alfonso Arús, del desfavorecedor look de Kim Kardashian en Venecia: "A los diseñadores se les va la pinza"

"Siempre he dicho que si hay una profesión sobredimensionada es la de diseñador", asegura Alfonso Arús tras ver el polémico vestido de Kim Kardashian en su aparición en el Festival de Venecia.

Tatiana Arús analiza las mejor vestidas del Festival de Venecia, donde George Clooney ha protagonizado un divertido momento al convertirse en el fotógrafo de Adam Sandler.

"Estaba muy guapa Amal", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús da más detalles de la aparición de la pareja: "Amal llevó un diseño drapeado en color buganvilla con una falda globo".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña más looks que llamaron la atención como el de Emma Stone, Hiba Abouk o Kim Kardashian. Esta última no ha acudido al evento en sí, sino a los Premios DVF de Diane von Furstenberg, celebrados en Venecia, donde recibió uno de los galardones.

Kardashian ha sorprendido a todos con un vestido gris. "Me parece espantosa esa tira, que parece que lleva un body mal puesto", asegura Angie Cárdenas en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca: "Siempre he dicho que si hay una profesión sobredimensionada es la de diseñador, se les va la pinza".