Julio Iglesias se despide de Manuel de la Calva: "Las lecciones del Dúo Dinámico cambiaron mi carrera"

Alfonso Arús cuenta una anécdota de Julio Iglesias con Manuel de la Calva: "Cuando no era famoso y vivía en Londres se encontró al Dúo Dinámico y les dijo que un día sería tan famoso como ellos".

La capilla ardiente de Manuel de la Calva, que falleció este martes en Madrid, ha recibido la visita de numerosos rostros conocidos a lo largo de todo el día en el palacio de Longoria de Madrid, sede principal de la SGAE. "El pop entra en España con el Dúo Dinámico", ha destacado Massiel, que ha afirmado que Manuel "ha resistido mucho", en referencia a su mítica canción.

Por su parte, algunas fans han cantado otras canciones conocidas como '15 años tiene mi amor'. Por otro lado, Julio Iglesias ha emitido un comunicado a través de las redes sociales en el que le dedica unas bonitas palabras a Manuel de la Calva.

"La música pierda a uno de sus más grandes artistas", ha escrito el artista, que ha confesado que las "lecciones" del Dúo Dinámico "cambiaron" su "carrera para siempre". Alfonso Arús analiza estas palabras en el plató de Aruser@s: "Es la realidad, de hecho, hay una anécdota divertida de la época en la que Julio Iglesias todavía no era cantante y estaba estudiando en Londres".

"Julio Iglesias se los encontró en la calle y les paró y les dijo que un día iba a ser tan famoso como ellos", recuerda el presentador.