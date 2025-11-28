Ahora
China prueba musicoterapia con inteligencia artificial para reducir el estrés: "Lo podrías hacer en casa"

Una nueva técnica de bienestar está ganando terreno en China: playlists personalizadas creadas con inteligencia artificial para tratar ansiedad, insomnio y estrés.

En Aruser@s, muestran la viral noticia de cómo en China han comenzado a probar un innovador sistema de musicoterapia basada en inteligencia artificial, una propuesta que puede ayudar a mejorar el estado emocional de los pacientes.

La colaboradora Alba Sánchez explica en qué consiste este llamativo procedimiento:. "Llegas a la clínica y les comentas los síntomas que tienes: ansiedad, estrés, insomnio...A partir de ahí, la herramienta de IA crea una playlist personalizada, capaz de ajustar modular el tipo de ritmo que tiene o la radiofrecuencia que emite para aliviar esos síntomas", cuenta Alba, quien se muestra algo escéptica: "Creo que es algo que podrías hacer en casa".

Desde el plató, Angie Cárdenas, entre risas, resume lo que muchos espectadores probablemente piensan: "¿Pagar por esto…?".

