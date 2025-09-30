Alfonso Arús denuncia los precios abusivos de la televisión y el parking en los hospitales: "Bastante tienes ya como para que te claven con esto"

Alfonso Arús lleva a Aruser@s el tuit viral de un usuario de X en el que denuncia los precios abusivos de los packs de televisión e internet que se ofertan en algunos hospitales. El presentador aprovecha la ocasión para hacer un alegato.

"5,6 euros, un día. 11 euros, dos días... y si ya estás una semana, 33,6 euros". Son los precios que pueden verse en este anuncio de un hospital en el que ofertan un pack de televisión con cine, internet y radio para los pacientes que recoge el tuit de @TomCanariiGC del que ahora se hace eco Aruser@s.

Alfonso Arús no duda en señalar que antes, con el arcaico sistema de la moneda, "era un robo", pero "ahora, también". "Bastante sufres tú por el hecho de estar hospitalizado como para que te claven también por el acceso a internet", comenta el presentador.

"El tema de algunos servicios en los hospitales debería revisarse ya", reclama Marc Redondo. "No puede ser que un enfermo tenga que pagar para ver la televisión y los familiares tengan que pagar 40 euros al día para aparcar. Lo del parking es un robo", estalla el colaborador.

Arús está más que de acuerdo con el tertuliano: "Lo del parking es de Curro Jiménez". "Muchas veces te sale más barato aparcar en un centro comercial que en el hospital", se queja Alba Gutiérrez.

