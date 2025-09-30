Alfonso Arús, sobre no usar el móvil "los primeros 60 minutos tras despertar": "Me he leído 'La Vanguardia' y cuatro más"

Un médico especialista en urgencias y hematología, aconseja "no tocar el móvil en los primeros 60 minutos después de despertarte". Un "subidón de dopamina" que propone regular. Los Aruser@s, por su parte, no lo tienen claro.

Alfonso Arús presenta en el plató el consejo que ha dado el médico Manuel Viso, quien sostiene que el uso mantenido del teléfono móvil puede ser perjudicial para nuestro cerebro. "No toques el móvil en los primeros 60 minutos después de despertarte", indica el especialista, una propuesta que ha creado debate entre los tertulianos de Aruser@s.

"En los primeros 60 minutos ya me he leído 'La Vanguardia', 'La Razón', 'ABC', 'El País', '20 minutos'...", bromea el presentador del programa, a lo que Tatiana Arús añade entre risas: "¡Ya me dirás qué hacemos!".

"Nosotros, que no podemos ver el fútbol, lo primero que hacemos es ver el resultado", confiesa Hans Arús, el madrugador por excelencia del programa.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate al completo.

