"Flaco favor haces a quien tiene que ganarse la vida siendo profesor de inglés en academias y demás sitios; muy mal", le escribe un 'hater' a @lateacher.ingles, quien da clases gratis por internet tres veces por semana con directos de una hora de duración. La joven responde a este comentario, que le ha molestado bastante, en este vídeo de Tiktok emitido también en Aruser@s.

"Hago las clases gratuitas porque me da la gana, porque me apetece y porque creo que ayudo a los demás", se defiende ella, que recalca que la primera profesora particular es ella. "¿Sabes qué pasa? Que son tres horas de mi vida que puedo dar a los demás. Dinero no tengo, por lo que no puedo ayudar con dinero, pero sí con mi tiempo y mi conocimiento".

En plató, Alfonso Arús aplaude su discurso, pero le advierte de que es "una tarea perdida". "Si cobraras caro, te pondrían a parir porque 'parece mentira que cobres tan caro con las penurias que pasamos todos...'", comenta. "Pero esta es la actitud: un besito y santas pascuas", destaca Angie Cárdenas.