Alfonso Arús, de la polémica cena de la madre de Lamine Yamal: "Yo no tengo huevos a cobrar 300 euros a la gente"

La madre de Lamine Yamal ha organziado una polémica cena en la que existían entradas de entre 100 y 300 euros y cuyo menú fue muy decepcionante. "Parece el que te dan en los aviones", afirma Alfonso Arús.

Según ha publicado el periódico deportivo 'Sport', "la cena de la madre de Lamine Yamal no fue todo lo glamurosa que se esperaba", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas explica que "parece ser que querían hacer ver que eran platos de alta cocina porque tenían poca cantidad".

El presentador de Aruser@s reflexiona sobre si realmente eran platos de alta cocina: "Leo textualmente, como primer plato se ofreció una ensalada de tomate con unas pocas rodajas, el segundo consistía en una pechuga de pollo al horno con patatas y zanahoria que tampoco destacaba por su generosidad y el postre era un puding con salsa de caramelo".

Tras saber el menú, Alba Sánchez destaca que parece "un menú de hospital" mientras que Tatiana Arús señala que "tenias dos menús para escoger, el pollo o un pescado inglés". "Esto es lo que te aparece en los aviones", recuerda, por su lado, Alfonso Arús, que da más detalles de la cena: "Todos pudieron conocerla aunque si solo tenías la entrada simple, te hacías la foto grupal".

Por último, Tatiana Arús explica que aunque en un principio se había explicado que solo los del paquete vip podrían conocer a la madre de Lamine Yamal, finalmente, pudieron conocerla todos: "Imagina la indignación de los que pagaron 300". "Yo no tengo huevos de cobrar a la gente 300 euros por unas rodajas de tomate", sentencia el presentador.

