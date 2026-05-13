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Debate viral

Los Aruser@s se mojan en el debate de Farmacéutico Fernández: "¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche?"

Desde el que no se despierta hasta que no se ducha, hasta el que se relaja antes de dormir dándose un agua. En el plató de Aruser@s hay opiniones para todos los gustos con respecto a este eterno debate.

Los Aruser@s se mojan en el debate de Farmacéutico Fernández: "¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche?"

Una tiktoker ha cargado en redes contra la gente que se ducha por las mañanas y Farmacéutico Fernández no ha podido evitar darle una respuesta que se ha hecho viral. "Levantarse por la mañana para ir a trabajar a las siete de la mañana y que te guste meterte en la ducha es de ser una persona completamente esquizofrénica", defiende la joven que además cree que irse a la cama sin quitarse toda la suciedad del día no es higiénico. Nuestro amigo farmacéutico asegura que en su caso, por las mañanas está empanado hasta que se mete en la ducha y que irse a trabajar sin quitarse lo sudado de por la noche tampoco es que sea de persona pulcra. En Aruser@s, los colaboradores y el presentador 'se mojan'. ¿Cuál es la opción que escoge cada uno y por qué? Descúbrelo en el vídeo sobre estas líneas.

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