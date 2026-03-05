Ahora

Vídeos virales

Alfonso Arús, tras conocer que el 80% de los españoles cree que puede haber amor sin sexo: "Me sorprende"

La encuesta del CIS también señala que la salud, la familia y la amistad están por delante del amor entre las prioridades de los españoles.

Aruseros sexo

Según revela el CIS,el 80% de los españoles cree que puede existir amor entre dos personas sin mantener relaciones sexuales. Un dato que ha llamado especialmente la atención en el plató de Aruser@s.

El estudio también analiza cuáles son las principales prioridades de los españoles. Tal y como explica Alba Sánchez, el orden es bastante claro: primero va la salud, después la familia, en tercer lugar la amistad y, por último, el amor.

La encuesta deja además algunos datos curiosos sobre hábitos y percepciones. "Solo dos de cada diez españoles tienen aplicaciones para ligar y siete de cada diez aseguran que nunca han visto contenido para adultos", comenta la colaboradora.

En cuanto a la visión sobre las relaciones amorosas, el estudio señala que para el 70% de los encuestados el amor puede con todo. Además, el 90% cree en la monogamia, el 39% prefiere una boda religiosa y el 80% considera que el amor puede existir incluso sin sexo.

Precisamente este último dato es el que más ha sorprendido a Alfonso Arús. "Será según el momento de tu vida", apunta Alba Gutiérrez, que matiza que factores como la edad o la etapa de la relación pueden influir mucho en cómo se vive el amor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para ayudar en labores de escolta, protección y adiestramiento
  2. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán afirma que ha atacado un petrolero de EEUU en el Golfo e Israel bombardea Beirut y Teherán
  3. Las maniobras de Abascal para deshacerse de Antelo en Murcia: de forzar su dimisión a expulsarle del grupo parlamentario
  4. Se registran más de 100 movimientos sísmicos de pequeña intensidad bajo Las Cañadas del Teide en las últimas horas
  5. Casi un tercio de los hombres de la Generación Z están de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su esposo
  6. Retoman la búsqueda de la joven desaparecida en Santander tras romperse una pasarela