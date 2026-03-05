Alfonso Arús, tras conocer que el 80% de los españoles cree que puede haber amor sin sexo: "Me sorprende"

La encuesta del CIS también señala que la salud, la familia y la amistad están por delante del amor entre las prioridades de los españoles.

Según revela el CIS,el 80% de los españoles cree que puede existir amor entre dos personas sin mantener relaciones sexuales. Un dato que ha llamado especialmente la atención en el plató de Aruser@s.

El estudio también analiza cuáles son las principales prioridades de los españoles. Tal y como explica Alba Sánchez, el orden es bastante claro: primero va la salud, después la familia, en tercer lugar la amistad y, por último, el amor.

La encuesta deja además algunos datos curiosos sobre hábitos y percepciones. "Solo dos de cada diez españoles tienen aplicaciones para ligar y siete de cada diez aseguran que nunca han visto contenido para adultos", comenta la colaboradora.

En cuanto a la visión sobre las relaciones amorosas, el estudio señala que para el 70% de los encuestados el amor puede con todo. Además, el 90% cree en la monogamia, el 39% prefiere una boda religiosa y el 80% considera que el amor puede existir incluso sin sexo.

Precisamente este último dato es el que más ha sorprendido a Alfonso Arús. "Será según el momento de tu vida", apunta Alba Gutiérrez, que matiza que factores como la edad o la etapa de la relación pueden influir mucho en cómo se vive el amor.

