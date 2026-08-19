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Alberto Guzmán, sobre Makoke: "Hay películas que dan miedo y luego está su boda"

Alberto Guzmán asegura en este vídeo que "hay películas que dan miedo y, en último lugar, está la boda de Makoke".

Guzmán ha destacado en este vídeo que "hay películas que dan miedo y, en último lugar, está la boda de Makoke"

Alberto Guzmán "está sembrado y obsesionado con el tema de Makoke", afirma Alfonso Arús al enseñar en este vídeo el último "zasca" del colaborador de El sótano club: "Cuando hace su ranking suele acabar con Makoke". Y es que Guzmán ha destacado en este vídeo que "hay películas que dan miedo y, en último lugar, está la boda de Makoke". Por su parte, María Moya asegura que "hay un momento en el que Makoke está cortando el pastel y si le pones la música de 'Psicosis'...".

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