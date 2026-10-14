Alfonso Arús celebra que Victoria Beckham presuma del trasero de David Beckham: "Qué bonito que tu mujer diga públicamente que le encanta"

Victoria Beckham no tiene ningún problema en reconocer públicamente que le encanta el trasero de su marido y que se encarga de que lo mantenga firme a base de sentadillas.

Victoria Beckham ha dejado claro que una de las partes de la anatomía de David Beckham que más le gustan es su trasero. La exintegrante de las Spice Girls se ha pronunciado sobre los ejercicios de glúteos de su marido y ha explicado que ella misma se encarga de que no descuide sus entrenamientos.

"Tengo que decir que mi marido siempre ha tenido un trasero estupendo, pero estoy muy contenta de asumir esa responsabilidad, entrenar con él en el gimnasio y asegurarme de que hace esas sentadillas por todos los que nos ven. Es muy bueno para el trasero, para asegurarme de que se mantenga bonito y firme", ha comentado Victoria.

Una declaración de amor que no ha pasado desapercibida en el plató de Aruser@s. "Qué bonito que tu mujer diga públicamente que le encanta tu trasero", ha compartido Alfonso Arús.

Pero Victoria también ha dado consejos para las nuevas parejas de famosos que quieran mantener sus encuentros en secreto. ¿Su recomendación? "Tenéis que encontrar un aparcamiento realmente bueno".

"Lo de quedar en el parking es antiguo", ha asegurado Elena Godessart, una estrategia que no termina de convencer a Alfonso Arús: "Yo a estos no los veo horas y horas hablando, veo más una conversación corta".

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