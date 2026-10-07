Victoria Beckham invierte tres millones de dólares en la firma de belleza de su hija: "Quieren hacer sombra a famosas como Hailey Bieber"

"Ante el filón y los ingresos de la firma de Victoria Beckham, han decidido invertir en una nueva colección dedicada al público joven", explica Tatiana Arús tras la inversión de la diseñadora en la marca de belleza de su hija.

Victoria Beckham ha invertido más de tres millones de dólares en la firma de belleza de su hija, Harper. "Ya le está labrando un futuro prometedor en el mundo de la cosmética", explica Tatiana Arús, que destaca que "hace un par que vemos que va usando los productos de belleza de Victoria Beckham".

Además, "ante el filón y los ingresos que genera la firma de Victoria Beckham han decidido invertir en una nueva colección dedicada al público joven". De esta forma, la colaboradora de Aruser@s destaca que "consiguen hacer sombra a famosas" como Hailey Bieber o Kendall Jenner.

Victoria Beckham, en la Semana de la Moda de París

Victoria Beckham ha presentado su nueva colección en la Semana de la Moda de París, donde además de sus hijos y su marido, David Beckham, también ha estado apoyada por amigas como Eva Longoria.

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