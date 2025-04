Alfonso Arús analiza el viral de Georgina Rodríguez bailando salsa: "¿También perrea?"

Georgina Rodríguez ha compartido a través de sus redes sociales su evolución bailando salsa. Y es que la pareja de Cristiano Ronaldo afirma que tan solo le hace falta unos espejos en su casa para seguir evolucionando.

"¿Cristiano Ronaldo no tiene espejos en su casa?", se pregunta Marc Redondo en el plató, donde Alfonso Arús bromea: "No, si hay alguien que no se mira nunca al espejo es Cristiano Ronaldo". "No lo necesita, ya sabe que es guapo", destaca el presentador de Aruser@s.

Además, Alfonso Arús pregunta a Tatiana Arús si las clases de salsa de la modelo tienen que ver con el contenido de su documental. "Yo imagino que esto será contenido, pero es cierto que en el festival de San Remo ya la vimos bailando, pero tango". Además, el presentador pregunta si la modelo también perrea, a lo que la colaboradora destaca que se la ha visto en otras ocasiones.

Por su lado, Angie Cárdenas destaca que "el baile se le da muy bien a Georgina Rodríguez". Y es que Tatiana Arús recuerda que la modelo "era bailarina".