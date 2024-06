Alfonso Arús continúa analizando en el plató de Aruser@s los rumores de crisis de Jennifer Lopezy Ben Affleck: "Hay un sector que no quiere darme la razón y se está agarrando a una fotografía en la que han vuelto a salir juntos". "Agarrándose a esa fotografía dicen que no está todo perdido, pero está perdidísimo", insiste el presentador, que recuerda que la cantante ha anulado su gira.

Al analizar las imágenes de la pareja, Alfonso Arús alucina al ver al actor con un balón de baloncesto: "Que vaya un hombre con una pelota debajo del brazo ya dice mucho de cómo tiene que ser Ben Affleck, que tiene una pinta de empanado...". Sin embargo, Tatiana Arús explica que las imágenes fueron captadas cuando el matrimonio acudió a ver cómo el hijo mayor del actor jugaba al baloncesto. Además, la colaboradora destaca que, según apunta la prensa, cuando la pareja se encontró en el recinto, "Ben Affleck le dio un beso en la mejilla a Jen".

"Cuando una pareja acaba besándose en la mejilla o en la frente, dala por perdida", afirma Alfonso Arús en el plató, donde destaca que "es un cariño de abuela". "Págame lo que es mío", insiste el presentador a Tatiana Arús, a la que recuerda que la apuesta ya la ha ganado porque "han roto". "No, no han roto", destaca su hija, que afirma que hasta que no haya un comunicado no da su apuesta por perdida.